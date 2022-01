Wrocław z lat sześćdziesiątych w kolorze. Tak wyglądało nasze miasto, poznacie je? [ZDJĘCIA]

W lipcu 1968 roku najprawdopodobniej wybrała się na wycieczkę do Wrocławia. Fotografowała wówczas centrum miasta i jego zabytki. Fotografie nie są może wybitne, ale przedstawiają ciekawy obraz miasta sprzed ponad 50 lat. Przeważnie fotografowała na materiale czarno-białym, z rzadka używając barwnych diapozytywów do cenniejszych ujęć. W pracy stosowała dwa aparaty, dzięki czemu niektóre ujęcia oglądać możemy zarówno w wersji kolorowej, jak i czarno-białej. Tak jest również w przypadku zdjęć z Wrocławia pochodzących z 1968 roku. Po śmierci Grażyny Rutowskiej w 2002 roku, trafiły one zgodnie z testamentem do Narodowego Archiwum Cyfrowego.