Wrocław. Wykolejony tramwaj, drzewa na torowiskach. Paraliż na drogach po wichurze...

Kolejne torowiska zostały zablokowane przez powalone drzewa. Na Rondzie Reagana doszło natomiast do wykolejenia tramwaju. Przeczytaj, co wyprawia wichura we Wrocławiu

Przed godz. 14 doszło do wykolejenia tramwaju 33 na Rondzie Reagana (peron 3, 4). Wprowadzono objazdy tramwajów: Tramwaje linii 2, 4, 10, 16, 33>pl. Grunwaldzki skierowano objazdem przez pl. Społeczny, most Pokoju, Wyszyńskiego, Sienkiewicza, Piastowską.

Tramwaje linii 0L skierowano objazdem przez ul. Jedności Narodowej, pl. Bema, Sienkiewicza, Wyszyńskiego, most Pokoju, pl. Społeczny.

Tramwaje linii 0P skierowano objazdem przez most Pokoju, Szczytnicką. Tymczasem ok. godz. 13.30 drzewo spadło na torowisko przy pętli Stadion Olimpijski. Tramwaje linii 9, 17, 33 skierowano objazdem przez ul. Piastowską, pl. Grunwaldzki, most Zwierzyniecki, Mickiewicza w obu kierunkach. Uruchomiono autobusy "za tramwaj" w relacji Piastowska Kolejne drzewo spadło na torowisko pętli Leśnica Tramwaje linii 3, 10, 20 skrócono do pętli Leśnica.

Uruchomiono autobusy "za tramwaj" w relacji Pilczyce – Leśnica.

Trasę autobusów linii 128 wydłużono do Leśnicy. Tutaj ruch tramwaje wróciły na swoje trasy o godz. 14. Przypomnijmy, że wcześniej, ok. godz. 11.30 drzewo spadło na sieć trakcyjną na ul. Borowskiej, na wysokości Glinianej. Torowisko w tym miejscu było zablokowane ponad godzinę.