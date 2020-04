Wrocław. Wyginam śmiało ciało, czyli... zobacz lemury, które przyszły na świat w naszym zoo (ZDJĘCIA)

Lemury katta to jeden z 108 gatunków lemurów, które występują tylko i wyłącznie na Madagaskarze. Jeszcze 10 lat temu uważano katty za gatunek pospolity i o niskim statusie zagrożenia wyginięciem. Sytuacja zmieniła się diametralnie po badaniach terenowych opublikowanych w 2018 r. Okazało się bowiem, że w ciągu 24 lat liczebność populacji spadła w naturze o 97%! Jak to możliwe? Wszystkiemu winien jest człowiek. Po pierwsze zmiany klimatu powodują nawałnice niszczące wybrzeża Madagaskaru oraz susze. Po drugie wycinki lasów i przekształcanie środowiska odbierają miejsce do życia lemurom. Po trzecie moda na posiadanie dzikich zwierząt w domu, spowodowało wzrost kłusownictwa i przemytu do nielegalnych hodowli. W konsekwencji więcej lemurów katta żyje dziś w hodowlach zachowawczych w ogrodach zoologicznych, niż w naturze.

Każde narodziny zwierząt we wrocławskim zoo cieszą pracowników, bo to nagroda za dobrze wykonaną pracę. Jednak szczególną euforię wywołują narodziny niezwykle rzadkich gatunków oraz tych najbardziej zagrożonych. Tak jest w tym przypadku.

- Razem z Fundacją Dodo współpracujemy z Centrum Ratowania Lemurów Reniala na Madagaskarze. Pomogliśmy im w zeszłym roku m.in. wybudować ogród warzywny, aby zapewnić pokarm lemurom tam przebywającym. Do centrum trafiają zwierzęta, które ucierpiały w pożarach, znaleziono je we wnykach lub zostały odebrane przemytnikom, a po wyleczeniu wracają do środowiska. Jednak sytuacja na Madagaskarze jest dramatyczna – coraz częściej brakuje nie tylko miejsca do życia dla dzikich zwierząt, ale również pożywienia. Dlatego liczna i stabilna populacja lemurów katta w ogrodach zoologicznych daje pewność, że gatunek przetrwa, nawet jeśli zniknie ze środowiska naturalnego. Pozwoli też w przyszłości przywrócić go naturze - mówi Radosław Ratajszczak, prezes wrocławskiego zoo.