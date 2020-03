Wrocław. Włamał się do auta i chciał je okraść. Nie dał rady, bo... był pijany

37-letni wrocławian włamał się do dostawczego renaulta i chciał ukraść rzeczy pozostawione w środku. W samochodzie włączył się alarm, przyjechała policja, a mężczyzna dalej przeszukiwał wnętrze auta. Nie uciekł. Okazało się, że był pijany.

Mężczyzna włamał się do, zaparkowanego na osiedlu Różanka, dostawczego renaulta w środku dnia. Policjantów zawiadomił o tym świadek zdarzenia.

- Na przedniej kanapie francuskiego dostawczaka zauważyli mężczyznę, który nie spostrzegł przybyłych na miejsce policjantów. Wrocławianin cały czas przeszukiwał wnętrze pojazdu, a już zdążył zgromadzić spory łup. Był bardzo zaskoczony, kiedy policyjni wywiadowcy założyli kajdanki na jego ręce i zaprosili go do nieoznakowanego radiowozu. Zwłaszcza, że jeszcze przed chwilą próbował wykręcić moduł komputera pokładowego z okradanego Renault - relacjonuje st. sierż. Krzysztof Marcjan, KMP we Wrocławiu.

37-latek trafił do komisariatu. Funkcjonariusze zabezpieczyli rzeczy skradzione z renaulta. Mężczyzna włamał się do niego powodując spore zniszczenia, gdyż wybił szybę w tylnych drzwiach auta. Okazało się także, że był już wcześniej notowany za podobne przestępstwa.