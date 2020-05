Wrocław. Wiemy, kiedy powstanie hala sportowa w miejscu basenów na ul. Racławickiej

Wrocław. Mieszkanie Plus na Zakrzowie. Został rozstrzygnięty konkurs na projekt osiedla mieszkaniowego (ZOBACZ)

Krakowska pracownia BE DDJM Architekci to laureat pierwszej nagrody w konkursie architektoniczno- urbanistycznym na koncepcję zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej pomiędzy ulicami Zatorską i Odolanowską we Wrocławiu. - Jestem przekonany, że konkurs, który rozstrzygnę...