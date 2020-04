Wrocław. Wielkie zmiany w MPK. Nowe linie autobusowe, nowe trasy (ZOBACZ SZCZEGÓŁY)

Zobacz nowe udogodnienia dla mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej we Wrocławiu. - Przede wszystkim wprowadzamy zupełnie nową linię autobusową, która będzie obsługiwać mieszkańców północno-wschodniej części miasta a także korygujemy trasy i przystanki niektórych linii. Mieszkańcy Pawłowic od soboty będą jeździć linią 151, a osiedle Sobieskiego zyska dodatkowe połączenia, dzięki skierowaniu do pętli przy ulicy Zatorskiej autobusów linii 130. Trasę nieco zmieni linia 146, a dodatkowo przy skręcie w Armii Krajowej autobusy nie będą stały w kolejce, dzięki umożliwieniu im skrętu z torowiska. Dodatkowo zaplanowaliśmy zwiększenie częstotliwości kursów 110 i 129 – te zmiany miały wejść w życie 4 kwietnia, jednak ze względu na stan epidemii będą przesunięte w czasie - informuje magistrat.

Poprawa obsługi komunikacyjnej Pawłowic i Osiedla Sobieskiego Nowa linia autobusowa 151 W sobotę, 4 kwietnia 2020 roku zostanie uruchomiona nowa linia autobusowa 151 w relacji Pawłowice - pl. Grunwaldzki - Pawłowice. Nowa linia jest odpowiedzią na wnioski mieszkańców o polepszenie komunikacji autobusowej w tym rejonie. Autobusy linii 151 będą kursowały po trasie: Pawłowice (Widawska) – Widawska – Pawłowicka - Przedwiośnie - Starodębowa – Malwowa - Azaliowa - Przedwiośnie – Bora-Komorowskiego – Rondo Lotników Polskich - Krzywoustego – Brücknera – mosty Jagiellońskie - Kochanowskiego – most Szczytnicki – pl. Grunwaldzki – Rondo Reagana (peron 1) – Skłodowskiej Curie – Reja (nawrót na skrzyżowaniu ulicy Skłodowskiej-Curie i Polaka)

pl. Grunwaldzki – Rondo Reagana (peron 2) – pl. Grunwaldzki – most Szczytnicki – Kochanowskiego – mosty Jagiellońskie - Brücknera – Krzywoustego – Rondo Lotników Polskich - Bora-Komorowskiego – Zakrzowska – Bora-Komorowskiego - Przedwiośnie – Starodębowa - Pawłowicka – Widawska – Pawłowice (Widawska)

z częstotliwością:

w dni robocze

- od około godziny 5:00 do około godziny 6:00 co 20 minut;

- od około godziny 6:00 do około godziny 9:00 co 15 minut;

- od około godziny 9:00 do około godziny 15:00 co 30 minut;

- od około godziny 15:00 do około godziny 19:00 co 15 minut;

- od około godziny 18:00 do około godziny 23:00 co 30 minut.

w soboty

- od około godziny 5:00 do około godziny 23:00 co 30 minut.

w niedziele

- od około godziny 6:00 do około godziny 23:00 co 30 minut.

Zmiany w kursowaniu linii 130 Z uwagi na ograniczoną przepustowość pętli autobusowej przy ulicy Widawskiej, autobusy linii 130 zostaną skierowane do pętli "Osiedle Sobieskiego" i będą kursowały w relacji Osiedle Sobieskiego - Polanowice - Osiedle Sobieskiego.

Dzięki skierowaniu linii autobusowej 130 do pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ulicy Zatorskiej i Królewskiej, także Osiedle Sobieskiego będzie miało wzmocnioną obsługę komunikacyjną oraz zapewnione bezpośrednie połączenie z węzłem przesiadkowym "Kromera".

Autobusy linii 130 będą kursowały z częstotliwością co około 30 minut przez wszystkie dni tygodnia.

Bilety okresowe zakupione na linię 130 przed 3 kwietnia 2020 roku będą ważne do końca ich ważności i honorowane dodatkowo w autobusach linii 151 na odcinku Brucknera - Pawłowice (Widawska) - Brucknera.

Poprawa obsługi komunikacyjnej Jagodna i Gaju Zmiana trasy 146 Na wniosek Rady Osiedla Gaj od soboty 4 kwietnia trasę zmieni linia autobusowa 146 (która zostanie pilotażowo skierowana przez ul. Armii Krajowej). Autobusy tej linii będą kursowały w obu kierunkach przez ulicę Borowską, Armii Krajowej i Bardzką do pętli Gaj przy ulicy Świeradowskiej z pominięciem przystanków "Działkowa", "Gaj" i "Świeradowska" (na których częściej będą zatrzymywały się autobusy linii 145).

Po zmianie trasy będziemy prowadzić obserwacje. Jeśli sytuacja będzie tego wymagała, możliwe będą ewentualne korekty przebiegu linii. Zmiana organizacji ruchu (wydzielony lewoskręt) Wprowadzamy również udogodnienia w organizacji ruchu na trasie 146. Autobusy jadące z pętli Gaj przy ulicy Świeradowskiej oraz z Osiedla Brochów i Jagodno będą kursowały wydzielonym torowiskiem tramwajowym w ciągu ulicy Bardzkiej, a na skrzyżowaniu z Aleją Armii Krajowej będą skręcać w lewo z torowiska, a nie jak obecnie z jezdni. Dzięki temu unikną kolejek do lewoskrętu w ulicę Armii Krajowej. Teraz i samochody osobowe i autobusy będą mogły skręcać w ul. Armii Krajowej jednocześnie i bezkolizyjnie (będą miały odrębne pasy ruchu).

Jest to możliwe dzięki doprojektowaniu dodatkowej fazy w sygnalizacji świetlnej. Lewoskręt ma krótki program z uwagi na kursujące po ul. Bardzkiej tramwaje i przydzielany im priorytet.

Szacujemy, że dzięki zmianie pasażerowie mogą zyskać nawet 5 minut, które traciły w kolejce na lewoskręcie.

Zmiana organizacji ruchu zostanie wdrożona 5 kwietnia 2020.

Zwiększenia częstotliwości kursowania zaplanowane od 4 kwietnia; 110 – zwiększenie częstotliwości kursowania

W celu usprawnienia obsługi komunikacyjnej Osiedla Cztery Pory Roku i Osiedla Jagodno od soboty, 4 kwietnia planowaliśmy zwiększyć częstotliwość kursowania autobusów linii 110. Autobusy będą kursowały z częstotliwością: 1. w dni robocze

- od około godziny 5:00 do około godziny 6:00 co 30 minut;

- od około godziny 6:00 do około godziny 6:30 co 10 minut;

- od około godziny 6:30 do około godziny 8:00 co 7,5 minuty;

- od około godziny 8:00 do około godziny 15:00 co 15 minut;

- od około godziny 15:00 do około godziny 18:00 co 7,5 minut (obecnie co 15 minut);

- od około godziny 18:00 do około godziny 19:00 co 15 minut;

- od około godziny 19:00 do około godziny 23:00 co 30 minut.

2. w soboty i niedziele

- od około godziny 5:00 do około godziny 23:00 co 30 minut.

129 – zwiększenie częstotliwości kursowania

W celu usprawnienia obsługi komunikacyjnej osiedli Poświętne, Różanka, Popowice, Gądów, Kuźniki i Żerniki oraz usprawnieniu połączeń z Portem Lotniczym od soboty, 4 kwietnia planowaliśmy zwiększyć częstotliwość kursowania autobusów linii 129.

Autobusy będą kursowały z częstotliwością: 1. w dni robocze

- od około godziny 5:00 do około godziny 6:00 co 30 minut;

- od około godziny 6:00 do około godziny 8:00 co 15 minut (obecnie co 30 minut);

- od około godziny 8:00 do około godziny 15:00 co 30 minut;

- od około godziny 15:00 do około godziny 19:00 co 15 minut (obecnie co 30 minut);

- od około godziny 19:00 do około godziny 23:00 co 30 minut.

2. w soboty i niedziele

- od około godziny 5:00 do około godziny 23:00 co 30 minut.

Uwaga, zmiany wejdą w życie po ustaniu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Inne zmiany 602 – zmiana lokalizacji przystanku końcowego przy Dworcu Głównym

W celu zwiększenia przepustowości przystanku autobusowego w zatoce postojowej przy ulicy Peronowej (przystanek "Dworzec Główny" dla linii 110, 112, 113, 602, 612 i kursów nocnych linii 250), soboty 4 kwietnia zmieni lokalizację przystanek linii 602. Przystanek początkowy "Dworzec Główny" dla autobusów tej linii jadącej w kierunku klastra LG w Biskupicach Podgórnych zostanie przeniesiony z ulicy Peronowej do zatoki autobusowej zlokalizowanej przy ulicy Stawowej przed skrzyżowaniem z ulicą Bogusławskiego (przystanek o nazwie "Dworzec Główny (Stawowa)" ). Przystanek końcowy "Dworzec Główny" dla kursów linii 602 z Biskupic Podgórnych pozostanie w dotychczasowej lokalizacji tj. przy ulicy Peronowej.

A – zmiana statusu przystanku Na wniosek Rady Osiedla Oporów od soboty, 4 kwietnia zostanie wprowadzona zmiana statusu przystanku autobusowego "Solskiego" który zlokalizowany jest przy ulicy Solskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Bukowskiego. Przystanek ten będzie posiadał status przystanku "stałego" a nie jak dotychczas status przystanku "na żądanie". Przekazanie linii Mobilisowai 4 kwietnia na ulice wyjedzie 30 kolejnych nowych autobusów, dostarczonych przez podwykonawcę MPK – firmę Mobilis. Autobusy od 4 kwietnia będą kursować na liniach 115, 118 i 133.

