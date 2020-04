Wrocław. Wielki Antonow z dostawą z Chin wylądował na Strachowicach (ZDJĘCIA)

AN-124 Rusłan to mniejszy brat największego samolotu transportowego świata - sześciosilnikowego Antonowa, który kilka dni temu lądował na Okęciu. Przetransportował do Wrocławia 70 ton ładunku.

Kolejny transport sprzętu medycznego dotarł do Wrocławia. Na wrocławskim lotnisku wylądował 16 kwietnia br. o godzinie 22.20, samolot transportowy AN-124 Rusłan.

To już druga dostawa sprzętu medycznego dla Polski, realizowana tego typu samolotem. Na pokładzie ogromnego samolotu, zaliczanego do największych i najcięższych transportowców na świecie, znalazło się przeszło 70 ton ładunku umieszczonego na 522 paletach. To przede wszystkim maseczki ochronne i osłony na obuwie. Towar sprowadzony przez Agencję Rozwoju Przemysłu na rzecz Ministerstwa Zdrowia, przeznaczony jest do bezpłatnej dystrybucji w ramach walki z pandemią COVID – 19.

Dzięki zaangażowaniu służb lotniskowych, wojska, Poczty Polskiej odpowiedzialnej za transport i dolnośląskich funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, cała operacja związana z rozładowaniem potężnego samolotu i odprawą celną ładunku, przebiegła szybko i sprawnie.