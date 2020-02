Wrocław. Wielka ucieczka, małym tico. Kierowca urządził slalom między drzewami, w lesie. Dlaczego bał się policji?

Policjanci postanowili zatrzymać do kontroli auto na dzierżoniowskich numerach rejestracyjnych i dali kierującemu wyraźne sygnały do zatrzymania się. Ku zdziwieniu mundurowych, auto zaczęło, w miarę swoich możliwości, przyśpieszać i skręciło w leśną ścieżkę. Zaczął się policyjny pościg.

Mężczyzna uciekał leśnymi drogami, aż zakończył swoją jazdę na drzewie. Szybko jednak wyskoczył z samochodu i zaczął biec pieszo w ciemny las. Policjanci mieli jednak całą sytuację pod kontrolą. Po kilkunastu sekundach 32-latek leżał już na leśnej ściółce i policjanci zakładali mu kajdanki na ręce. Mogli z nim spokojnie porozmawiać i zapytać o motywy jego zachowania.

Jak mówią sami policjanci, jego tłumaczenie było dość szczere. Przyznał, że ucieczka nie była najlepszym pomysłem w jego sytuacji. Podjął tą próbę, ponieważ w jego tico skończyły się badania okresowe, a on sam miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Teraz będzie musiał jeszcze odpowiedzieć za popełnienie przestępstwa, jakim jest niezatrzymanie się do policyjnej kontroli.