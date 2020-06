Wrocław. Wielka fala kulminacyjna na Odrze minęła miasto. Uff. Możecie odetchnąć!

Nowa Ruda: odnaleźli listy miłosne z czasów II wojny światowej

"Moja kochana, Mała Edith! [...] Jak się czuje moje Serduszko? Mam nadzieje, że pomimo złego czasu, czujesz się dobrze. To mogę na szczęście o sobie powiedzieć, jeżeli tak dalej zostanie, to mogę być szczęśliwy. Właśnie pod wpływem emocji zrobiłem kleks. Przepraszam cię za to." T...