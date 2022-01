Wrocław. Wielka awaria wodociągowa na Braniborskiej. Wieczorem ulicą płynęła rzeka [FILMY, ZDJĘCIA]

O wodzie zalewającej ulicę Braniborską we Wrocławiu powiadomili nas we wtorkowy (11 stycznia) wieczór czytelnicy.

"Na miejscu jest pogotowie wodociągowe i policja, która zamknęła dla samochodów przejazd ulicą Braniborską" - relacjonuje nam czytelnik.

Wrocławianie na jednej z grup fejsbukowych komentowali wczoraj wieczorem: "Jutro z rana największe lodowisko w Polsce?", "No, i dziś w nocy mróz jak to skuje to będzie wesoło", "Chyba pójdę po łyżwy".