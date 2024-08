Wrocław: Weekend 23-25 sierpnia pełen atrakcji – od odkrywania historii miasta po sportowe emocje, koncerty i festiwale!

Weekend 23-25 sierpnia we Wrocławiu dla każdego!

Dla rodzin z dziećmi idealnym wyborem będą Niedzielne Spotkania Muzyczne w Narodowym Forum Muzyki, a także historyczne przejazdy Koleją Doliny Bystrzycy, które wprowadzą w niepowtarzalną atmosferę dawnej Doliny Bystrzycy. Jeśli natomiast szukasz bardziej egzotycznych doznań, Festiwal Japoński na Wyspie Słodowej przeniesie Cię do kraju kwitnącej wiśni dzięki występom artystycznym, warsztatom i tradycyjnym japońskim przysmakom. Szczegóły zobaczysz w naszej galerii!

Pogoda na weekend

W nadchodzący weekend we Wrocławiu zapowiada się ciepła i przeważnie słoneczna pogoda. W sobotę temperatura wzrośnie do około 31-32°C, a niebo będzie niemal bezchmurne. W niedzielę nadal będzie ciepło, choć nieco chłodniej, z temperaturą dochodzącą do około 27-28°C, z możliwością większego zachmurzenia, ale bez opadów.