Wrocław. Walentynkowy konkurs fotograficzny w Galerii Dominikańskiej. Przeczytaj szczegóły

Już niedługo Walentynki! To święto w wyjątkowy sposób postanowiła uczcić również Galeria Dominikańska, organizując walentynkowy konkurs fotograficzny na najlepsze „romantyczne” zdjęcie.

Wszystkich zakochanych, wrocławskie centrum handlowe zaprasza w dniach 3- 15 lutego do udziału we wspólnej zabawie Zakochaniwobiektywie. Podczas trwania akcji, do dyspozycji par odwiedzających galerię, będzie walentynkowa strefa instagramowa, w której sfotografują się z ukochaną osobą.

Zadaniem uczestników konkursu jest umieszczenie „romantycznego” zdjęcia na jednym z profili centrum handlowego w mediach społecznościowych:

- na instagram https://www.instagram.com/galeria_dominikanska/

- lub na fanpage https://www.facebook.com/GaleriaDominikanska/.

Zamieszczony post dodatkowo należy oznaczyć lokalizacją Galerii Dominikańskiej oraz hasztagiem: #Zakochaniwobiektywie.

Najlepsze walentynkowe prace zostaną wyróżnione. Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody. Główną wygraną jest voucher dla dwojga na romantyczną wycieczkę z biura podróży TUI o wartości 2 500 złotych oraz wyróżnienia w postaci 5 kart podarunkowych o wartości 50 złotych na zakupy w Galerii Dominikańskiej.