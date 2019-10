Wrocław: W tych miejscach tory tramwajowe są najgorsze! [ZOBACZ]

* na pl. Legionów zdemontowano stary rozjazd, rozebrano nawierzchnię, przygotowano podbudowę do układania toru, a także przywieziono stalowe elementy rozjazdu; * na ul. Ślężnej trwa rozbiórka szyn i podkładów oraz podbudowy od strony ul. Sanockiej. Jak na razie to tylko kropla w morzu potrzeb, bo we Wrocławiu aż 11 procent torowisk (czyli ponad 20 kilometrów torów) jest w stanie złym i bardzo złym. Tak wynika z audytu wrocławskich torowisk, który pokazał stan na koniec 2018 roku. Które torowiska powinny być najpilniej remontowane i gdzie najłatwiej o awarię lub wykolejenie tramwaju? NA KOLEJNYCH SLAJDACH ZNAJDZIECIE MIEJSCA WE WROCŁAWIU Z TOROWISKAMI W NAJGORSZYM STANIE - W AUDYCIE OCENIONYM JAKO ZŁY LUB BARDZO ZŁY.

ZDiUM