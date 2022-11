Wrocław w roku 2002. Minęło dokładnie 20 lat od momentu wykonania tych zdjęć. Ależ nasze miasto się zmieniło! Michał Perzanowski

Wrocław sprzed 20 lat to było bez wątpienia inna miasto, śmiało można powiedzieć, że wkraczające w nową erę - w XXI wiek. Tu wciąż pacjentów wożono karetkami - polonezami, ale na ulicy sprzedawano hamburgery. Jeśli się Wam wydaje, że to było zaledwie wczoraj, koniecznie spójrzcie na zdjęcia z archiwum Gazety Wrocławskiej. Kliknij w pierwszą fotografię, żeby przejść do galerii.