Wrocław. W ramach drogowej inwestycji zasadzono drzewa. Kilkadziesiąt z nich uschło

Jest to fragment Promenady Krzyckiej, która docelowo ma mieć 7,5 km i stworzy zieloną obwodnicę Wrocławia. Z tej trasy, oddanych etapami zostało na razie 3 kilometry. Są to między innymi fragmenty od:

Zieleń we Wrocławiu usycha od lat. Beton ma się za to znakomicie

Miasto na zieleń wydaje każdego roku miliony i przy niemal każdej nowej inwestycji drogowej stara się dbać o nowe nasadzenia. Niestety nikt nie dba o to później, jak w ostatnim, głośnym przypadku nasadzeń z obwodnicy Leśnicy, które na początku tego roku były wymienione, bo poprzednie uschły. Wykonawca na własny koszt wymienił tam prawie 900 drzew. Drzewa więc, wymieniane mogą być do skutku, czyli do momentu, aż same zaczną rosnąć.