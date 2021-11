Wrocław. W Kolejkowie będzie można zobaczyć... Miasto z Piernika (ZDJĘCIA)

Pachnące korzennymi przyprawami, otulone śniegiem i świąteczną atmosferą stworzone z pierników miasto otwiera się w Kolejkowie. Słodka, roztaczająca zapach cynamonu i imbiru makieta, pokryta czekoladą i lukrem to jedyna taka na świecie wystawa. Miasto z Piernika czeka na odwiedzających od 25 listopada.

Prawie 300 domów, wrocławski ratusz z otaczającymi go kamienicami, kościół i zamek pośród których przejeżdżają słodkie czekoladowe pociągi. Miasto oświetlone blaskiem lampek i skrzącego się śniegu to zimowa odsłona Kolejkowa.

Miasto z Piernika to ponad tona korzennego ciasta. Świąteczny zapach to efekt użycia 98 kilogramów miodu i 34 kilogramów korzennych przypraw. Miasto oblane jest słodką pierzynką z lukru do którego modelarze wykorzystali 305 jaj, 143 cytryny i 28 kilogramów cukru pudru. Z tych składników powstało miasteczko o powierzchni 100 metrów kwadratowych.