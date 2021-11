Wrocław. Uwaga! Złodzieje przebierają się za hydraulika lub elektryka. Jakie jeszcze mają metody? Zobaczcie!

Przekraczają próg naszych mieszkań przebierając się za hydraulika czy elektryka, żeby nas okraść. Policjanci podpowiadają jak rozpoznać oszustów.

Wrocławscy policjanci nieustannie apelują o ostrożność i niewpuszczanie obcych osób do mieszkania. Niestety dochodzi do oszustw, których sprawcy sprytnie działają wykorzystując tzw. „legendy”. Są to całkowicie zmyślone sytuacje, przedstawione przez nich w taki sposób, aby zaufać oszustom i pozwolić im wejść do naszego mieszkania.

Złodzieje wcielają się w najróżniejsze role m.in. listonoszy, kurierów, elektryków, pracowników administracji, hydraulików, policjantów itd. Po czym poznać oszusta? Jak nie stać się jego ofiarą?

W sytuacji kiedy ktoś puka do naszych drzwi najważniejszym jest, aby stosować zasadę mocno ograniczonego zaufania. Nigdy nie możemy mieć stuprocentowej pewności z kim rozmawiamy. Oszuści stojący przed progiem mieszkania są idealnie przygotowani do kradzieży i gotowi na wszystko, żeby zdobyć swój łup. Sposób w jaki działają określany jest jako tzw. „oszustwo pod legendą”, czyli wcielają się w różne role takie jak m.in. pracownicy administracji, listonosze czy hydraulicy. To wszystko tylko po to, aby móc wejść do naszego mieszkania zasłaniając złe zamiary zmyśloną postacią. Kiedy już uda im się przekroczyć jego próg, odgrywają swoją zaplanowaną scenkę, do której są idealnie przygotowani.

Niestety przekonała się o tym 88-letnia mieszkanka Wrocławia, która została oszukana przez sprawcę podającego się za listonosza. Mężczyzna wykorzystując jej nieuwagę ukradł portfel ze znaczną sumą pieniędzy, która wynosiła niemal 10 tysięcy złotych.