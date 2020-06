Wrocław. Uwaga, pyton na Popowicach. Jeden z mieszkańców znalazł go... w toalecie!

Zawiadomili straż pożarną. Akcja specjalistów trwa od godz. 8. Wąż schował się w zabudowanej spłuczce nad toaletą, zwanej popularnie "geberitem". Niełatwo go wydobyć.

Straż pożarna dziś przed godziną 8 rano otrzymała nietypowe zgłoszenie. W spłuczce w łazience jednego z mieszkań przy ulicy Białowieskiej 36 jest wąż - prawdopodobnie pyton królewski.

Po przyjeździe na miejsce okazało się, że to nie żart. Strażacy zabezpieczyli łazienkę. Wezwany został specjalista z zakresu zoologii. Wąż wszedł jednak w tym czasie ze spłuczki do pionu, w którym biegną rury. Tam ukrył się na tyle porządnie, że akcja odławiania go nadal trwa.

Po złapaniu, pyton trafi do wrocławskiego schroniska. Jeśli jego właściciel się nie zgłosi, placówka wówczas rozpocznie procedurę poszukiwania dla niego nowego opiekuna. Jest to zwierzę egzotyczne. Aby go hodować, należy posiadać odpowiednie zezwolenia.

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób wąż mógł się znaleźć w łazience mieszkania na wrocławskich Popowicach.