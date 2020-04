Wrocław. Uwaga pasażerowie MPK. Przebudowa pętli na Osobowicach (SZCZEGÓŁY)

Pomiędzy placem Staszica a placem Wyzwolenia na Osobowicach zostanie uruchomiona okresowa linia autobusowa 714, która będzie kursowała przez ulicę Reymonta, most Osobowicki, ulicę Osobowicką i Krotoszyńską.

Gdy ruszą prace na pętli, tramwaje linii 14 i 24 pojadą przez most Osobowicki, ulicę Bałtycką i Żmigrodzką do pętli Poświętne.

Zostaną tam wymienione torowisko i sieć trakcyjna oraz wybudowane nowe perony przystankowe. Prace potrwają do końca wakacji.

Pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w tramwaju linii 14 lub 24 będą mogli kontynuować podróż autobusem linii 714 do Osobowic oraz autobusem linii K i 142 (na odcinku pl. Staszica - Łużycka). W czasie epidemii autobusy będą jeździć co 10 minut, po jej zakończeniu z częstotliwością od 6 do 10 min.

Przypomnijmy, że ulica Osobowicka jest modernizowana od mostu Milenijnego do ulicy Lipskiej. Powstanie tam nowa ulica o długości 1,3 km, ścieżki rowerowe, chodniki, przystanki autobusowe, skrzyżowania. Przebudowane zostaną kompleksowo sieci podziemne. Inwestycja kosztuje ponad 33 miliony złotych.