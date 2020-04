Wrocław. Uwaga, od soboty zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Przeczytaj szczegóły

Ul. Osobowicka

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy ulicy Osobowickiej (prace na pętli tramwajowej "Osobowice"), od 25 kwietnia 2020 roku (sobota) wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii tramwajowych 14 i 24.

Tramwaje linii 14 i 24 zostaną skierowane od ulicy Reymonta w obu kierunkach przez Most Osobowicki, ulicę Bałtycką i Żmigrodzką do pętli "Poświętne".

Pomiędzy placem Staszica a placem Wyzwolenia na Osobowicach zostanie uruchomiona okresowa linia autobusowa 714, która będzie kursowała przez ulicę Reymonta, most Osobowicki, ulicę Osobowicką i Krotoszyńską z częstotliwością:

· dni robocze

- do godziny 6:00 co 10 minut;

- w godzinach 6:00-9:00 co 6 minut;

- w godzinach 9:00-14:00 co 7,5 minuty;

- w godzinach 14:00-18:00 co 6 minut;

- w godzinach 18:00-20:00 co 7,5 minuty;

- w godzinach wieczornych tj. po godzinie 20:00 co 10 minut.