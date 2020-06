Wrocław. Uwaga, nadciąga burza. Grzmoty są już blisko

IMGW w sobotę po godz. 13 informowało: Na obszarze województwa dolnośląskiego obecnie występują dwie aktywne komórki burzowe. * Pierwsza na obszarze Przedgórza Sudeckiego w rejonie Jeleniej Góry i Mirska, * Druga w rejonie Trzebnicy. Pomniejsze komórki burzowe zaczynają się tworzyć na południu Kotliny Kłodzkiej. Wolno przemieszczają się one na zachód. We wszystkich komórkach burzowych występują opady gradu. Szacowany opad na podstawie obrazów radarowych od około 5-10 mm/h w rejonie Trzebnicy i Kotliny Kłodzkiej do nawet 20-25 mm/h w rejonie Leśnej. Burze w dalszym ciągu będą się tworzyć i przybierać na intensywności. Dotyczy powiatów: jaworski, lubański, świdnicki, złotoryjski, Jelenia Góra, oławski, polkowicki, wałbrzyski, kłodzki, oleśnicki, strzeliński, wrocławski, ząbkowicki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jeleniogórski, legnicki, lwówecki, milicki, kamiennogórski, średzki, Legnica, Wrocław, Wałbrzych, bolesławiecki, lubiński, trzebnicki, wołowski, zgorzelecki Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.

Jaroslaw Jakubczak / Polska Press