Wrocław. Uwaga na burze z gradem i wielkie upały (PILNE OSTRZEŻENIA)

Ostrzeżenie drugiego stopnia mówi o niebezpiecznych dla zdrowia i życia upałach. Z kolei ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy burz z gradem, które spodziewane są we Wrocławiu.

Ostrzeżenie o upałach

Ostrzeżenie drugiego stopnia (w trzystopniowej skali) obowiązuje już od poniedziałku i jest ważne do godz. 18 w czwartek. Dyżurny synoptyk IMGW Piotr Ojrzyński zapowiada upały - od 30 do 32 stopni w dzień i od 17 do 20 stopni w nocy.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że prognozowane jest wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. - Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych - apeluje IMGW.