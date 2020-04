Wrocław. Uwaga, koronawirus w klinice "Przylądek Nadziei"

Kolejny wrocławski szpital z ogniskiem koronawirusa. Jest pięć przypadków zakażenia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu – informuje jego rzeczniczka Monika Kowalska. Zakażenie ujawniono m.in. u pacjenta dziecięcej kliniki onkologii i hematologii Przylądek Nadziei, przebywającego na oddziale poprzeszczepowym.

To już kolejny wrocławski szpital, w którym dochodzi do zakażenia personelu. Z koronawirusem walczy już Dolnośląskie Centrum Onkologii z pl. Hirszfelda - zakażonych jest tutaj 19 osób - to lekarze, pielęgniarki, salowe i trzech pacjentów. Z kolei w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc przy ul. Grabiszyńskiej ujawniono zakażenie już u 53 osób, głównie spośród personelu.