Wrocław. Uwaga kierowcy, ul. Buforowa będzie zamknięta

Droga nie będzie przejezdna nocami:

piątku na sobotę od godz. 23:15 do 5:00

sobota/niedziela od godz. 22:45 do 5:20

niedziela/poniedziałek od godz. 22:45 do 4:30

Objazd będzie prowadził z Buforowej przez ul. Konduktorską, Centralną, Semaforową, Mościckiego, Gazową, Morwową do Bardzkiej.

OBJAZDY MPK

W nocy 23/24 sierpnia autobus 110 od godz. 23.14 z Galerii Dominikańskiej do Iwin i z Iwin do Dominikańskiej od godz. 23.04 oraz w nocy 24/25/26 110 odjeżdżające z Galerii do Iwin od godz. 22.24 oraz z Iwin do Dominikańskiej od 22.33 pojadą w obu kierunkach objazdem z ul. Bardzkiej przez ul. Morową, Gazową, Mościckiego, Semaforową, Centralną, Konduktorską do Buforowej z pominięciem przystanku „Bardzka Cmentarz” i „Buforowa Rondo”.

Taki sam objazd przewidziano dla linii nocnej 255. Bez zmian będą jeździć autobusy linii 133.