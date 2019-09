Wrocław. Uwaga kierowcy. Remont ul. Obornickiej. Zobaczcie objazdy i zmiany tras MPK

Objazd samochodów jadących od strony Obornik Śląskich zostanie poprowadzony ulicami Wołowską oraz Żmigrodzką. Wykonawca firma Skanska planuje prowadzić prace na tym etapie do końca roku. Na Obornickiej powstanie nowa nawierzchnia, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie. Prowadzone będą także prace na sieciach podziemnych.

W związku z rozpoczęciem prac związanych z przebudową ulicy Obornickiej od dnia 21 września 2019 r. planowane jest wprowadzenie zmiany trasy linii autobusowej K, 105, 108, 111, 118, 119, 142, 319 i kursów nocnych linii 246, 257.

Autobusy linii 105, 111 i 246 kursujące ze Świniar lub pętli przy ul. Kminkowej w kierunku Kromera i pl. Grunwaldzkiego zostaną skierowane objazdem od ul. Obornickiej przez ulice Wołowską, Żmigrodzką i Bałtycką do ulicy Broniewskiego z pominięciem przystanku „Bezpieczna” i „Bałtycka (szkoła)”.

Autobusy linii 108 kursujące z Pracz Widawskich do Dworca Nadodrze pojadą przez ulice Księgarską, Sułowską, Żmigrodzką, most Trzebnicki i ulicę Trzebnicką do Dworca Nadodrze.