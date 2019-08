Wrocław. Uwaga kierowcy. Droga na Oborniki Śląskie w przebudowie. Wielkie zmiany w okolicach ul. Pełczyńskiej

Przebudowa ulicy Pełczyńskiej planowana jest na 12 miesięcy. W kierunku Obornik Śląskich ruch od ul. Podbiałowej do Kominiarskiej odbywać będzie się na razie bez zmian. Od kilku tygodni trwają już roboty na ul. Zajączkowskiej i Pęgowskiej – obowiązuje tam ruch wahadłowy. W kolejce czeka ulica Obornicka.

Kierowcom zalecamy objazd do Obornik Śląskich i z Obornik przez S5/DK5. Tak też muszą jeździć samochody ciężarowe.

W związku z przebudową na odcinku od Podbiałowej do ulicy Kominiarskiej zmienią trasy także autobusy MPK. Od dnia 10 sierpnia 2019 roku (sobota) planowane jest wprowadzenie zmiany trasy linii autobusowej 105, 108, 111 i kursów nocnych linii 246. Autobusy linii 105, 111 i 246 jadące ze Świniar lub pętli przy ul. Kminkowej w kierunku Kromera i pl. Grunwaldzkiego zostaną skierowane objazdem od ul. Pełczyńskiej przez ul. Kominiarską, Księgarską, Sułowską, Żmigrodzką i Nowaka-Jeziorańskiego do ulicy Obornickiej z pominięciem przystanku „Osobowice (stacja kolejowa)”, „Ostowa” i „Ćwiczebna”. Autobusy linii 108 kursujące z Pracz Widawskich do Dworca Nadodrze pojadą przez ulicę Księgarską, Sułowską, Żmigrodzką, Nowaka-Jeziorańskiego do ulicy Obornickiej i dalej swoją stałą trasą przejazdu.