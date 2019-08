Wrocław. Uwaga, groźny złodziej na Popowicach. Atakuje znienacka

Ofiarami są najczęściej starsze, emerytowane panie, które idąc na spacer czy do kościoła zupełnie nie spodziewają się zagrożenia. Według relacji córki jednej z ofiar, która ostrzega innych mieszkańców na jednej z popowickich grup w mediach społecznościowych, do kradzieży miało dojść m.in. w okolicach poczty na Bobrzej oraz na ulicy Białowieskiej. Jej mamy nie udało się okraść, złodziej chciał zerwać naszyjnik, ale obtarł jedynie kobiecie szyję paznokciami.

Policja, jak na razie, odnotowała trzy takie zdarzenia. Sprawca pozostaje dla funkcjonariuszy jednak nieuchwytny.

- Kradzieże te miały miejsce w rożnym czasie i miejscu, a podejrzany po tym, jak podjechał od tyłu do osoby poszkodowanej i zerwał jej z szyi np. łańcuszek, od razu odjeżdżał, nie patrząc już w stronę ofiary kradzieży - wyjaśnia Łukasz Dutkowiak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. - Mając to na uwadze, identyfikacja sprawcy jest mocno utrudniona, ale policjanci typują osoby mogące mieć związek z tym przestępstwem. Funkcjonariusze pełniący na co dzień służbę w rejonie Popowic zwracają uwagę na przemieszczających się rowerzystów.