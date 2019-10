Wrocław. Uwaga, gronkowiec w szpitalu na Stabłowicach

Oddział neurologiczny działa obecnie w trybie ostrym, czyli przyjmowani są pacjenci z karetek, ale osoby z zaplanowanymi terminami muszą się uzbroić w cierpliwość. Ich przyjęcia trzeba było odwołać.

W weekend wprowadzone zostały ograniczenia odwiedzin. Do każdego pacjenta mogła wchodzić jedna osoba. Jednak rodziny chorych nie zastosowały się do tego obostrzenia i dlatego lekarze zdecydowali się na całkowite ich wstrzymanie do odwołania.

- Potwierdzam, że na oddziale mamy obecnie ognisko epidemiologiczne. Szukamy nosiciela, przeprowadzimy badania wśród pacjentów, a także całego personelu. Jest to taka bakteria, którą mógł przynieść praktycznie każdy. Ograniczenia zastosowaliśmy dlatego, aby nie rozniosła się ona dalej. Sytuacja jest jednak pod kontrolną, nie ma powodów do obaw - zapewnia zastępca dyrektora ds. lecznictwa, dr Jacek Kubica.

Przypomnijmy, że od początku września Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ulicy Koszarowej z powodu braków kadrowych zawiesił działanie pododdziału udarowego, gdzie przywożeni byli pacjenci w nagłych przypadkach. Ciężar przyjmowania karetek z północnej części miasta spadł więc na Dolnośląski Szpital Specjalistyczny przy Fieldorfa. Dr Kubica przyznaje, że ich neurologia jest bardziej zatłoczona i dlaczego łatwiej o rozwój jakiejś bakterii.