Wrocław. Uwaga, GANGRENA na SORze szpitala na Stabłowicach. Co z pacjentami?

- Ze względu na zdiagnozowany przypadek gangreny na SORze szpitala im. Marciniaka we Wrocławiu, Oddział Ratunkowy działa w ograniczonym zakresie na czas prowadzonej dezynfekcji, która może potrwać do 48 godzin.

SOR szpitala im. Marciniaka pozostaje czynny, ale w ograniczonym zakresie, dlatego w miarę możliwości pacjenci powinni korzystać z innych SOR-ów na terenie miasta. Zespoły pogotowia ratunkowego również będą kierować się z pacjentami do innych SOR-ów - informuje Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego.