Wrocław. Uwaga, dzisiaj też ulewny deszcz, burze i grad. Kolejne ostrzeżenie meteorologiczne! (PRZECZYTAJ)

Ostrzeżenie wydane o godz. 5:20 dotyczy możliwości wystąpienia we Wrocławiu i okolicach burz z gradem. To ostrzeżenie dotyczyły wyłącznie piątkowego poranka. Natomiast w ciągu dnia ma obowiązywać drugie z ostrzeżeń - dotyczy silnych opadów deszczu z burzami. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia określono dziś na 70 procent.

Tak IMGW pisze o możliwym przebiegu: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami do 35 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h. To ostrzeżenie jest ważne do godz. 20.30.

Jak wygląda sytuacja na pozostałym terenie Dolnego Śląska: Najintensywniejsze opady deszczy prognozowane są w ciągu najbliższych godzin w półnono-wschodniej części województwa dolnośląskiego. Dotychczas zanotowano opady od 10 mm do 35 mm, lokalnie 50 mm. Natomiast najwyższe wartości zanotowano w 63 mm w Trzebnicy, 69 mm w Dzierżoniowie, oraz 92 mm w Osetnie.