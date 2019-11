Nowe życie zyskają kolejne odcinki linii kolejowych. Połączenia zyskają znane dolnośląskie uzdrowiska. Przeczytajcie szczegóły

W czwartek, 28 listopada, urząd marszałkowski przejął następne blisko 100 km linii kolejowych. Dzięki podpisanym dziś umowom samorząd dolnośląski będzie mógł przygotować się do rewitalizacji odcinków: Szczawno-Zdrój – Sobięcin, Srebrna Góra – Bielawa Zachodnia, Legnica – Lwówek Śląski, Złotoryja – Rokitki, Kobierzyce – Piława Górna, Sienice – Łagiewniki.



Satysfakcji z rozwoju dolnośląskiej kolei nie kryje marszałek województwa Cezary Przybylski, który przypomina, że pierwszą linią przejętą dzięki umowie koalicyjnej pomiędzy Bezpartyjnymi Samorządowcami i Prawem i Sprawiedliwością była linia Bielawa – Dzierżoniów. Przybylski podkreśla, że dzięki przejmowaniu linii połączenia kolejowe zyskają m.in. cztery dolnośląskie uzdrowiska: Świeradów-Zdrój, Lądek-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Przerzeczyn-Zdrój oraz Karkonoski Park Narodowy oraz Park Narodowy Gór Stołowych.



Ze współpracy cieszy się także szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk: - To strategiczne dla regionu szlaki komunikacyjne. Dzięki konsekwentnej pracy ograniczymy degradację linii i wykluczenie komunikacyjne, także na terenie szczególnie bliskiego mi okręgu wałbrzyskiego – mówił Dworczyk.



Przejęte dziś linie będą przekazane samorządowi województwa przez PKP do połowy przyszłego roku. Za ich rewitalizację odpowiedzialna będzie Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. - Podczas dzisiejszej sesji sejmiku planujemy zagwarantować środki finansowe na przygotowanie dokumentacji dla linii, o których dzisiaj mówimy – informował radny wojewódzki Patryk Wild.



Przejmowane przez samorząd województwa linie mają charakter lokalny. Staną się ułatwieniem w przewozie towarów, szczególnie kruszyw, ale mają także potencjał turystyczny.

