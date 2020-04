Wrocław. Ul. Robotnicza zamknięta. Oto, co tam się dzieje. Zobaczcie zdjęcia

Wrocław. Awaria wodociągowa na ul. Sołtysowickiej. Droga jest zamknięta

Do awarii doszło przy skrzyżowaniu ulic Sołtysowickiej i Czajkowskiego. Dojazd do ulicy Sołtysowickiej będzie możliwy wytyczonym objazdem przez ul. Koszarową. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta apeluje do kierowców o uważne obserwowanie znaków drogowych w tym miejscu.