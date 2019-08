Wrocław. Ukrainiec skazany za zabójstwo na Popowicach. Przeczytaj szczegóły

Do zbrodni doszło w mieszkaniu kobiety na wrocławskich Popowicach w lutym 2017 roku. Skazany – Oleksandr P. - nie przyznawał się do winy. Tymczasem, zdaniem sądu, nie tylko zamordował ale i obrabował kobietę. Zabrał z jej domu dokumenty, karty płatnicze i 13 200 zł w gotówce.

Ciało Anny Z. znaleziono 4 lutego 2017 r., dzień po zbrodni. Miała rany od uderzeń ciężkimi przedmiotami, a także rany od ostrego narzędzia. Między innymi przeciętą nerkę. Jej sąsiedzi zeznali w śledztwie, że słyszeli dochodzące z mieszkania tłumaczki kobiece krzyki i odgłos upadania czegoś ciężkiego na ziemię.

Oleksandr P. był klientem ofiary. Monitoring, pokazujący wejście do bramy w bloku na Popowicach, nagrał go przed południem 3 lutego jak wchodzi i wychodzi po jakimś czasie. Oskarżenie przedstawiło sądowi dowody, wskazujące na to, że to on jest zabójcą. Poza nagraniem, pokazującym, że odwiedza kobietę, był m.in. jego kod genetyczny pod paznokciami ofiary.