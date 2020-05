Wrocław. Uczniowie wrócili do szkół. Ale tylko garstka (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Obowiązkowe badanie temperatury przed wejściem do budynku, maksymalnie 12 osób w grupie, dwumetrowe odstępy między ławkami i brak obiadów w stołówkach. Szkoły wróciły w poniedziałek do pracy - ale w bardzo zaostrzonym rygorze sanitarnym. Na zajęcia mogą przychodzić dobrowolnie dzieci z klas I-III oraz uczniowie kończący szkołę, chcący wziąć udział w konsultacjach.

We wszystkich wrocławskich szkołach na zajęciach jest dziś mniej uczniów, niż wcześniej deklarowano. Do szkoły nr 9 przy ul. Nyskiej, nie przyszli wszyscy uczniowie spośród szesnastu, którzy mieli się pojawić. W SP nr 20 przy ul. Kamieńskiego pojawiła się tylko połowa z wcześniej deklarowanej pięćdziesiątki. Do szkoły nr 28 przy ul. Greckiej miało przyjść w poniedziałek około 30 uczniów klas I – III. W tej placówce jednak także zjawiło się ich znacznie mniej.