Wrocław. Uczennica z Maślic ma koronawirusa. Kwarantanna dla klasy i nauczycieli

Uczniowie którzy byli z dziewczynką w kinie nie zostali objęci kwarantanną, mało tego rodzice uczniów objętych kwarantanną spokojnie mogą chodzić do pracy i dopóki nie będą mieli objawów nikt nimi się nie zainteresuje. Rodzina nauczycieli uczących dziewczynkę też nie zostaje objęta kwarantanną - napisała do nas mama jednego z uczniów szkoły przy Suwalskiej, zaniepokojona czy to właściwa procedura i czy nie ma zagrożenia, że w ten sposób wirus cały czas będzie się rozprzestrzeniał. - Jak to się ma do ludzi powracających spoza granic Państwa. Tam jak osoba wracająca do domu zamieszka z innymi domownikami, to wszyscy dostają kwarantanne. A przecież nawet nie ma pewności czy mieli kontakt z kimś zarażonym?