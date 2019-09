Wrocław. Uciekł ze szpitala psychiatrycznego. Trwają jego poszukiwania!

Ze względu na fakt, że mężczyzna cierpi na schizofrenię paranoidalną, nie powinien przebywać sam. Musi też stale przyjmować leki. Ma za sobą próby samobójcze. Miewa też stany lękowe.

- Chodziliśmy z jego zdjęciem w różne miejsca we Wrocławiu. Byliśmy na wałach, na dworcu Nadodrze, na ulicy Klęczkowskiej. Sprawa została zgłoszona na policję 20 sierpnia. Niestety, poszukiwania do tej pory nie przyniosły skutku. Spodziewałam się, że policjanci będą szukać z psami tropiącymi, może wówczas udałoby się go szybko znaleźć. Tu czas naprawdę gra ogromną rolę - mówi pani Iwona. To jedna z nielicznych osób z rodziny Artura, które mają z nim kontakt. Mama Artura nie żyje, ojciec zniknął, zresztą przez jakiś czas przebywał w więzieniu. Artur razem z bratem Erykiem mieszka w jednej z klas szkoły podstawowej w Siedlcach - w gminie Oława nie było dla nich mieszkania socjalnego, więc lokalne władze wygospodarowały im jedno z pomieszczeń szkoły, które przekształcono w mieszkanie.