Wrocław. Tysiące lampek rozświetliły Magnolię przy Legnickiej. Zobacz!

100 tysięcy lampek i 4 tysiące bombek przemieniły Magnolię Park w świąteczną, świetlistą zimową krainę. Niesamowite iluminacje widać już z oddali – przed wejściem z ulicy Legnickiej klientów wita paw z ogonem z 11 tysięcy lampek, a parking zdobią trójwymiarowe zwierzęta utkane z bombek i tysięcy świateł – jeleń, lis i sowa płomykówka. Na placu przed wejściem do centrum handlowego można zrobić sobie także zdjęcie w świątecznej ramce lub przy okazałej migoczącej gwieździe betlejemskiej. Cała elewacja Magnolia Park została udekorowana gwiazdami.

Motywy dekoracji zewnętrznych są kontynuowane we wnętrzu centrum. Kolorystyka iluminacji, oparta na temacie „Dotyk Natury”, została utrzymana w ciepłej złoto-białej tonacji. Magnolię Park zdobią sowy siedzące na świątecznych gałęziach oraz jelenie na zdobnych, podwieszanych girlandach. Przy świetlistym drzewku do selfie na placu przy Smyku stoi piękny renifer. Całe centrum handlowe przyozdobione zostało śnieżynkami i mieniącymi się bombkami.

Świątecznie w Magnolii przy Legnickiej

W przedświątecznym czasie Magnolia Park nie zapomniała o najmłodszych. To właśnie specjalnie dla nich na piętrze, przy salonie Empik, pojawiło się znane i lubiane drzewo opowiadające bajki. Przed apteką Super-Pharm dzieci spotkają, cieszący się wielką popularnością, magiczny dąb, któremu w tym roku towarzyszy rodzina sympatycznych świątecznych niedźwiadków. Przy drzewie przygotowano również jeden z dwóch foteli dla Św. Mikołaja. Drugi fotel czeka na wszystkich z drugiej strony centrum przy sklepie New Yorker. Oba stanowią wspaniałe tło do świątecznych zdjęć pamiątkowych z rodziną i przyjaciółmi.