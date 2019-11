Wrocław. Tych uczestników marszu niepodległości szuka policja. Zobacz zdjęcia!

Policja już kilka dni temu pokazała twarze 10 poszukiwanych uczestników marszu. Połowa z nich została zidentyfikowana. W czwartek, 21 listopada, komenda miejska dodała kolejne wizerunki:

- Zwracamy się prośbą do osób, które posiadają wiedzę mogącą przyczynić się do identyfikacji osób podejrzewanych o zachowania niezgodne z prawem, o kontakt – apeluje Łukasz Dutkowiak z KMP we Wrocławiu i dodaje: - Przypomnijmy, że funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu w tej sprawie wykonali już wiele różnego rodzaju czynności procesowych i poza procesowych, które skutkowały zatrzymaniem łącznie 16 osób naruszających swoim zachowaniem obowiązujący porządek prawny.

Zarzuty zostały przedstawione jednej kobiecie i trzynastu mężczyznom w wieku od 18 do 64 lat. Odpowiedzą oni m.in. za czynny udział „w zbiegowisku, pomimo wiedzy, że jego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osoby lub mienie”. Część zatrzymanych usłyszało zarzut znieważenia policjantów, groźby i czynną napaść na funkcjonariusza. Jeden z mężczyzn usłyszał zarzut związany z narażeniem na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężki uszczerbek na zdrowiu pozostającego pod jego opieką 4-letniego dziecka. Zatrzymane zostały także dwie 17-latki, które odpowiedzą za znieważanie interweniujących policjantów.