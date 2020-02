Wrocław. Tych autorów bestsellerów książkowych spotkasz w Empiku w Renomie (ZOBACZ DATY, GODZINY SPOTKAŃ)

Anna Kasiuk

20 lutego, godz. 18:00

Empik Renoma, Wrocław, ul. Świdnicka 40

Anna Kasiuk przyzwyczaiła nas do historii pełnych namiętności i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Nie inaczej jest w jej najnowszej powieści zatytułowanej „Obok Ciebie” (Wyd. Czwarta Strona), której główną bohaterką jest Izabela – kobieta, której życie wydaje się sielanką i spełnieniem wszelkich marzeń. Gdy pewnego dnia od lekarza otrzymuje niepokojącą diagnozę, postanawia podjąć radykalne zmiany i powrócić do pozostawionej lata temu pasji, którą jest taniec. O kulisach powstania książki twórczyni między innymi: „Andromedy” i „Miłości pachnącej terpentyną” opowie na spotkaniu autorskim.

Jolanta Maria Kaleta

26 lutego, godz. 18:00

Empik Renoma, Wrocław, ul. Świdnicka 40

„Andzej i Halina”. Wojna i Miłość. Tom 3” (Wyd. Otwarte) to powieść kończąca monumentalną trylogię pochodzącej z Dolnego Śląska Jolanty Marii Kalety. Tym razem autorka postanowiła osadzić akcję w realiach komunistycznej Polski. Tytułowi bohaterowie to studenci wrocławskich uczelni, których połączyło silne, młodzieńcze uczucie. Gdy niesieni hasłami o wolności i demokratycznych prawach dołączają do protestów w 1968, boleśnie przekonują się o tym jak brutalna władza nie szanuje jednostek. Zapraszamy na spotkanie w dniu premiery książki.