Wrocław. Trwają zapisy na... Bieg Sierściucha! Pobiegnij z psem i pomóż!

17 listopada odbędzie się we Wrocławiu II edycja Biegu Sierściucha - biegiem po adopcję. To szczególny bieg, w którym oprócz 200 psów mających swoje domy pobiegnie kilkanaście psów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu. Bieg na dystansie 5 km odbędzie się na terenie Lasu Osobowickiego.

Główną misją Biegu Sierściucha jest adopcja psów, szczególnie tych, które wystartują w Biegu Sierściucha, bo to takie, które kochają biegać i dobrze czują się w towarzystwie innych psów. - Liczę na to, że osoba, która zgłosi się na bieg, by pobiec z psem ze schroniska, od dawna pragnie mieć biegowego, czworonożnego towarzysza i poważnie myśli o adopcji. Wspólny bieg, jak i cała impreza umożliwi spędzenie z wybranym psem aktywnego czasu. Będzie szansą na znalezienie wspólnego porozumienia. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że podczas biegu i pikniku wywiąże się między psem, a biegaczem więź, która sprawi, że obie strony nie będą chciały się już rozstać. Czasem potrzeba bodźca i okoliczności. Właśnie tym dwóm czynnikom równocześnie, chcę ponownie dać szansę zaistnieć na Biegu Sierściucha. W roku ubiegłym jeden ze startujących psów znalazł biegający dom. Była to dla mnie, jako dla pomysłodawczyni wydarzenia i organizatora najlepsza nagroda. Rudzik wystartuje ze swoją opiekunką w drugiej edycji - mówi Joanna Kowalczyk-Bednarczyk, organizatorka. Zapisy trwają do: 14.11. 2019 Więcej informacji na Stronie Biegu: www.biegsiersciucha.pl"