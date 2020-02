Wrocław. Trwa akcja "Zmień Piec". Przeczytaj szczegóły (TERMINY SPOTKAŃ, WAŻNE TELEFONY)

Akcja Zmień Piec wystartowała już ponad miesiąc temu – 10 stycznia, wraz z rozpoczęciem tegorocznego naboru do programów KAWKA Plus i Termo KAWKA.

- Zachęcamy wszystkich wrocławian do walki ze smogiem i wymiany starego pieca węglowego - mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. - Tegoroczna KAWKA Plus po raz pierwszy umożliwia do stu procent dofinansowania na wymianę pieca.

Od 10 stycznia mieszkańcy zgłosili już 159 wniosków o dofinansowanie w ramach programu KAWKA Plus. To o 20% większa dynamika składania wniosków, niż przed rokiem. Podpisano już 109 umów – ci mieszkańcy są już na etapie wymiany pieca. Według założeń programu, piec węglowy może być zastąpiony ogrzewaniem proekologicznym – gazowym, olejowym, ogrzewaniem elektrycznym, pompą ciepła lub podpięciem do sieci ciepłowniczej.

Pierwsze wnioski wpłynęły również do Termo KAWKI, która jest nowością i rozszerzeniem wcześniej wspomnianego programu. Od tego roku, do 15 tysięcy złotych na wymianę pieca, dochodzi również 5 tysięcy złotych na wymianę starej, drewnianej stolarki okiennej.