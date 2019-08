Wrocław. Tramwaj przejdzie dziś przez plac Legionów. Na próbę. A jak się uda, to...

Prace prowadzone w pewnych momentach na bardzo dużym obszarze, spowodowały utrudnienia i konieczność wprowadzenia objazdów dla linii tramwajowych: 4, 5, 11, 14, i 24.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w najbliższą niedzielę wszystkie linie wrócą już na swoje normalne trasy (część z tych wymienionych jeździ już normalnie po zakończeniu wcześniejszego etapu prac). Żeby wszystko wróciło do normy, dziś przed południem musi się udać przejazd próbnego tramwaju przez wyremontowane torowisko. Wóz MPK musi przetestować tory i rozjazdy na wszystkich relacjach, tak by 2 września, gdy w to miejsce wróci regularny ruch, nie było niespodzianek.