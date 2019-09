Wrocław. Tramwaj na Nowy Dwór. W końcu ruszyła budowa...

W sobotę ruszył pierwszy etap inwestycji - liczący 1,2 km odcinek od placu Orląt Lwowskich do ul. Smoleckiej. Wykonawca najpierw zajmie się fragmentem ulicy Nabycińskiej, od ul. Robotniczej do placu Orląt Lwowskich. Wymieni tam kanalizację deszczową, sieci energetyczne, zrobi zjazdy, wybuduje chodniki i ścieżkę rowerową. W pobliżu powstanie pierwszy nowy przystanek na TAT. Będzie to przystanek wiedeński.

- Po II wojnie światowej tylko linia tramwajowa do Leśnicy miała więcej kilometrów – mówi Piotr Paś, prezes Wrocławskich Inwestycji, które z ramienia miasta są inwestorem.

Od dziś nie można parkować w tym rejonie, dojazd mają tylko właściciele okolicznych firm.

W związku z inwestycją swoje trasy zmienią linie autobusowe 107, 109 i 609.

Kolejne prace przy budowie TAT będą prowadzone m.in. na terenach między ulicami Robotniczą i Braniborską w kierunku wiaduktu przy ul. Smoleckiej i nie wpłyną na kursowanie komunikacji miejskiej oraz nie spowodują utrudnień w ruchu.