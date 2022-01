Wrocław. Tragedia na Grabiszynie. Nie żyje mężczyzna znany wielu wrocławianom

Zginął na miejscu. To znany wielu wrocławianom m.in. z mediów społecznościowych, pracownik pomocy drogowej, który bardzo często pojawiał się we Wrocławiu w miejscach kolizji i wypadków, relacjonował ich przebieg i informował o utrudnieniach na drogach.

Do nieszczęśliwego wypadku doszło w niedzielny wieczór po godzinie 18 w jednym z bloków przy ul. Pereca we Wrocławiu. Służby otrzymały zgłoszenie, że z tarasu na trzecim piętrze wypadł mężczyzna i spadł na dach mieszczącego się poniżej garażu. Trwająca około godzinę reanimacja nie przyniosła skutku. Życia człowieka nie udało się uratować.

Jak się okazuje, zmarły tragicznie mężczyzna to znany wśród wielu wrocławian, m.in. z grup w mediach społecznościowych Janusz Adam Wojciukiewicz. Internauci znali go m.in. z popularnej grupy Wrocław Zdarzenia, gdzie prowadził relacje z kolizji i innych podobnych zdarzeń we Wrocławiu, na których często można było go spotkać. Oferował pomoc drogową, auta zastępcze i wszelkie formalności związane z likwidacją szkód komunikacyjnych.

Janusz Adam Wojciukiewicz wśród znajomych i przyjaciół znany jako Adam miał 39-lat. Zginął w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Archiwum Prywatne Janusz Adam Wojciukiweicz

Wyjaśnieniem okoliczności wypadku zajmuje się prokurator i policja. Wstępnie wiadomo, że był to nieszczęśliwy wypadek.

39-letni Adam Wojciukiewicz, zostawił żonę i osierocił czworo dzieci.