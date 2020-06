Wrocław. Topił się w Odrze koło katedry. Pomoc przyszła w ostatniej chwili...

Do zdarzenia doszło w niedzielę rano. Funkcjonariusze komisariatu wodnego otrzymali informację, że w Odrze koło katedry znajduje się mężczyzna, który nie może dopłynąć do brzegu.

- Policjanci natychmiast udali się we wskazane miejsce. Dotarli tam równocześnie z jednostką WOPR-u. Na wysokości Przystani Gondoli, na środku Odry zobaczyli osobę, która miała problem z utrzymaniem się na powierzchni wody, co chwile zanurzała się. Policjanci wspólnie z ratownikami WOPR-u dopłynęli do tonącego z obu stron i wyciągnęli go na pokład łodzi - mówi podkom. Wojciech Jabłoński, z biura prasowego dolnośląskiej policji.