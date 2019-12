Przeczytajcie szczegóły tej sprawy...

- W ramach badań przedprojektowych wskazano główne problemy na ul. Daszyńskiego, takie jak: wzrastający ruch samochodów (większy hałas, spaliny, kurz itp.), przekraczanie prędkości pojazdów (wypadki, hałas), mała ilość zieleni i przestrzeni publicznych, za to zbyt rozległa niewykorzystana przestrzeń skrzyżowania, samochody zaparkowane tuż przy skrzyżowaniach niezgodnie z przepisami - mów Grzegorz Rajter z biura prasowego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. - Propozycje rozwiązań były omawiane i przedstawiane mieszkańcom na konsultacjach społecznych, przed radą osiedla oraz w jednostkach gminnych odpowiedzialnych za utrzymanie przestrzeni. Wszystkie strony zgodziły się, że kwestie te są absolutnie kluczowe do rozwiązania.

Na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Daszyńskiego oraz na ulicy Daszyńskiego, realizowany jest obecnie projekt Grow Green. Docelowo na Ołbinie ma się zazielenić. Tyle, że to, co teraz powstaje na Żeromskiego i Daszyńskiego, na pewno spowoduje zwężenie jezdni i niewykluczone, że kolejne utrudnienia dla mieszkańców.W wyniku prowadzonych prac zwężona zostanie jezdnia, zmniejszy się także liczba miejsc parkingowych. Pani Alicja, która mieszka przy ulicy Żeromskiego, w telefonicznej rozmowie z nami pyta oburzona: "po co oni stawiają takie podesty? Czy ludzie mają na nich tańcować? Chyba nie na środku skrzyżowania!"Urzędnicy nie widzą nic dziwnego w realizacji tego pomysłu. Zastrzegają, że wszystko było konsultowane z radą osiedla i mieszkańcami, a ponadto zwężenie jezdni pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa w tym rejonie.Prace projektowe trwały od kwietnia 2018 roku do września 2019 roku. W tym czasie trzykrotnie organizowano konsultacje społeczne.- Dokumentację pozytywnie zaopiniowali między innymi: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Zarząd Zielni Miejskiej, miejski konserwator zabytków oraz rada osiedla. Warto też przypomnieć, że ulica Daszyńskiego znajduje się w strefie ograniczenia prędkości do 30 km/h. W takiej strefie pieszy ma prawo przekroczyć jezdnię w dowolnym miejscu i nie trzeba wyznaczać przejść dla pieszych. Zwężenie ulicy jest skutecznym i powszechnie stosowanym rozwiązaniem spowalniającym ruch, a co za tym idzie zwiększeniem bezpieczeństwa wszystkich użytkowników na drodze - przekonuje Rajter i dodaje: - Jak zawsze przy pracach budowlanych w obrębie ulicy, tak i tu występują utrudnienia podczas trwania robót. Konieczność ogrodzenia placu budowy zawęża obecnie światło ulicy, powodując czasami konieczność tzw. mijanki. Jednak po usunięciu ogrodzeń, zwężenia spowodowane postawieniem tzw. parkletów (wysp z kwietnikami i ławkami) nie będą większe niż zwężenia spowodowane parkowaniem po obu stronach ulicy. Wymagana przepisami szerokość drogi (4,5 m dla dwóch pasów) jest zachowana.Tyle że fakt, że zniknie część miejsc parkingowych, też nie wszystkim się podoba. - Bardzo ciężko się tu jeździ samochodem. Nie ma gdzie zaparkować. Wiem, że jest projekt Grow Green, ale może najpierw warto by było wyremontować te kamienice, żeby nie pospadały tynki na głowę ludziom... Co z tego, że będą drzewka, będzie pięknie i zielono, skoro kamienice się sypią i tynk na głowę leci. Te parklety na pewno zwężą ulicę, a już teraz jest trudno zaparkować. Czasem jeżdżę samochodem i sama mam problem. Już teraz, w czasie remontu, jest zamieszanie i sądzę, że liczba wypadków może wzrosnąć i to diametralnie - mówi Ewa Nowak.A Wam jak się podoba ten projekt Grow Green?