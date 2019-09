Wrocław. To był wieczór w klubie Jamaica w Pasażu Niepolda! Zobaczcie zdjęcia!

Piątek wieczorem. Klub Jamaica w Pasażu Niepolda we Wrocławiu. Impreza trwała do białego rana... A już w czwartek, 26 września... PROJEKT PASAŻ 2019, CZYLI STUDENCKIE OTRZĘSINY NA MAXA. Zapraszamy serdecznie do imprezowego serca Wrocławia. Już w czwartek 26 września na dobrze wszystkim znanym Pasażu Niepolda, specjalnie dla was aż 9 lokali wspólnie organizuje mega imprezę. Wbijajcie do: Mundo 71, Bezsenność/DrugieDno, Jamaica, Wściekły Pies, Afera, Melanż, Boogie, Wall Street czy Poczekani, gdzie czekać na was będzie masa atrakcji, między innymi: Wejście do każdego klubu będzie całkowicie darmowe przez całą noc Na każdym z barów będzie obowiązywać promocyjna „Old School’owa piątka” czyli przez całą noc w cenie 5 zł dostaniecie: -Piwo, -Shot wódki, -Shot tequili, -Shot whisky, -Soft drink, Panowie na szczudłach, Neonowe roboty, Hostessy z masą darmowego alkoholu i wiele innych atrakcji, Mega muzykę serwowaną przez rezydentów wszystkich klubów, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie

