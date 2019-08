Wrocław. Tłok w liceach. Czy wszyscy uczniowie pomieszczą się w szkole?

Jeszcze do czwartku trwają ostatnie rekrutacje do liceów, szkoły techniczne spodziewają się roszad jeszcze nawet we wrześniu. W większości placówek gotowe są już plany zajęć. Gdzie pomieszczą się uczniowie? Czy lekcje będą trwały do wieczora? Sprawdziliśmy to we wrocławskich liceach.

Najwięcej - bo aż 19 - klas pierwszych powstało w tym roku w Liceum Ogólnokształcącym nr VII przy ul. Zaporoskiej. Tutaj ostateczny plan zajęć będzie znany dopiero pod koniec tygodnia, ale w sekretariacie dowiadujemy się, że szkoła ma funkcjonować tak, jak do tej pory - w godzinach od 7.30 do 15.50. Szkoła ma drugi budynek w którym będzie odbywała się część lekcji. Nie brakuje także nauczycieli.

Podobnie sprawa wygląda w innych placówkach. Dyrektorzy kilku z nich przyznają: "jakoś daliśmy radę zmieścić wszystkich uczniów, ale nie było łatwo".