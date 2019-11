To właśnie to auto w sobotnie południe wpadło w przystanek, raniąc dwójkę małych dzieci. Kierowca uciekł, gubiąc jednak na miejscu wypadku tablice rejestracyjne. Policja odnalazła już samochód. Został porzucony przez kierowcę. Policja na razie nie udziela żadnych oficjalnych informacji na temat kierowcy samochodu. Wciąż go nie zatrzymano.

Kliknij w ten link i przeczytaj więcej o wypadku