To nie pierwsza tego typu akcja marki. Pracownicy Taurona, w ramach wolontariatu pracowniczego, uszyli już 1000 maseczek wielokrotnego użytku. Trafiły one do ich kolegów z różnych spółek, którzy na co dzień nie mogą świadczyć pracy w trybie zdalnym: górników, pracowników elektrowni czy elektrociepłowni. Maski służą im w trakcie codziennej drogi do i z pracy.